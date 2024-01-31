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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن مناطق بأبو النمرس

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم - ۲۸۰ مم المتعارضة مع أعمال مشروع كوبرى أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس فقد تم الانتهاء من مد خط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم ومتبقى اعمال الربط .


وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم القيام بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٢ إلى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ۲۰۲٤/٢/٣ لإتمام أعمال الربط علما بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي:


منيل شيحه ، ابو النمرس، شبرامنت ، ترسا ، نزلة الاشطر ، زاوية ابو مسلم . 


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة . 


كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات والتعاون مع الجهات المنفذة.


وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

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