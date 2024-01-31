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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقه مخدرات.. سقوط عاطل بحوزته 8 كيلو هيروين بالإسماعيلية

المتهم
المتهم

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدرى "الهيروين ، الحشيش" وترويجهما على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته (8 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (800,000) ثمانمائة ألف جنيه تقريباً. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.


 

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