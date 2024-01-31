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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمين الاتحاد الدُولي للناشرين يشيد بإعلان الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خوسيه بورجينو، أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأحمد محمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بزيارة خوسيه بورجينو، إلى مصر، وثمنت حرصه على حضور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن الاتحاد الدولي للناشرين أحد شركاء نجاح المعرض، من خلال التعاون الدائم مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، لجذب مزيد من الناشرين حول العالم للمشاركة في المعرض. 

من جانبه، عبر أمين عام اتحاد الناشرين الدوليين، عن سعادته بلقاء وزيرة الثقافة المصرية، وزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك حضارة تضرب بتاريخها عمق التاريخ، موضحًا أن معرض الكتاب أحد أكبر معارض الكتب حول العالم، ويسعى كثير من الناشرين من أعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة به.

كما أعرب بورجينو، عن سعادته بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية عام ٢٠٢٢، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والعمل عليها والبدء في تفعيلها، مؤكدا استعداد الاتحاد الدُولي للناشرين إمداد الدولة المصرية بأحدث التعديلات التشريعية التي تخص حقوق الملكية الفكرية.

كما اتفق الجانبان، على أهمية تنسيق بعض المشروعات الخاصة بالتوعية المجتمعية في مجال الملكية الفكرية.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، وتضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًا من 76 دولة في إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. يُمثلون IPA، من خلال أعضائه، وآلاف الناشرين الأفراد حول العالم، ويقع مقره في جنيف بسويسرا، مصالح صناعة النشر في المحافل الدولية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السيد خوسيه بورجينو أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين الدكتور أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب

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