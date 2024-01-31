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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدد شهداء غزة يرتفع لـ26900 فلسطيني.. و16 مجزرة في 24 ساعة

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع مؤسف لعدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
ذكرت الوزارة ان الاحتلال ارتكب 16مجزرة في القطاع راح ضحيتها 150 شهيدا و313 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
واردفت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26900 والمصابين إلى 65949 منذ 7 أكتوبر.

استشهد عدد كبير من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ117 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عدّة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلا على الأقل في حي الجنينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.
 

24 ساعة 7 أكتوبر 150 شهيدا احتلال استشهاد وإصابة الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

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