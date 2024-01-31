ارتكبوا 15 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية فى بورسعيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين" لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 15 واقعة بدوائر أقسام (الشروق – الزهور – المناخ - الضواحى) وأرشدوا عن المسروقات (15 دراجة نارية).

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) لإرتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه سيىء النية أمكن ضبطهم (عاطل ، مالك محل هواتف محمولة "يحمل جنسية إحدى الدول" - مالك محل عطارة "يحمل جنسية إحدى الدول) .. وبحوزتهم (كمية من المصوغات الذهبية – جهاز أى باد – مبالغ مالية "عملات أجنبية") ، وبإستدعاء الشاكية تعرفت على المضبوطات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.