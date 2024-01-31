استطلاع رأي: 24% فقط يثقون في الرئيس الفرنسي ماكرون

احتلت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان المركز الأول في مقياس مجلة “لوفيجارو” لأفضل 10 شخصيات سياسية في فرنسا.

بالنسبة للدراسة، طُلب من الأشخاص تقييم الشخصيات السياسية، بناءً على ما إذا كانوا يرغبون في رؤيتهم يلعبون دورًا مهمًا خلال الأشهر والسنوات القادمة.

وجاءت لوبان بنسبة 40%، يليها بفارق ضئيل إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق.

وجاء جوردان بارديلا، الحليف السياسي للوبان البالغ من العمر 28 عاماً، في المركز الثالث.

كما وجد استطلاع الرأي أن 24% فقط يثقون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Verian-EPOKA لصالح مجلة لوفيجارو، أن 33% يثقون في رئيس الوزراء الجديد جابرييل أتال.

وتم إجراء استطلاع الرأي في الفترة ما بين 28-30 يناير.