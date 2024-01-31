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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 34 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام بالغربية

مواشي الغربية
مواشي الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الأربعاء، 34 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتى تستمر لنحو شهر.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  174 ألف و697 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

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وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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