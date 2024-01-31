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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

طالب البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي  بوضع حدود قصوي للسحب اليومي بقيمة 150 ألف جنيه من الحساب الواحد لأي من العملاء أو جميع الحسابات البنكية للعميل .
شدد البنك المركزي المصري في تعليمات المقتضبة والمرسلة للبنوك قبل قليل، بعدم وجود أي استثناءات في سحب أكثر من المبلغ المحدد سلفا سواء كانت المعاملات التي تجري شيكات أو نقدا .

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وقالت التعليمات إنه في حال اصرار العميل علي صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك، يتم رفضه من قبل الفرع البنك تحت عبارة " عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي المصري".
وجاءت تلك التعليمات ببدء سريان القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء مع الغاء كافة التعليمات السابقة
ويستعد البنك المركزي المصري لبدء اولي اجتماعاته المحددة غدا الخميس لحسم اسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يحرك البنك المركزي المصري سعر العائد خلال ذلك الاجتماع لمواجهة تداعيات التضخم.
 

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