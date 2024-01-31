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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية: الانتهاء من الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

قدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية خلال اجتماع مجلس الجامعة، الشكر لعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة، على الانضباط الكامل فى تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وإتمامها على النحو الأكمل.

ولفت إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب فى أسرع وقت، وكذا الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثانى.

 ووافق المجلس على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والإجتماعية.

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ووافق المجلس على تخصيص عدد (٢٠) منحة من الجامعة لمرحلة الماجستير بكلية التربية النوعية بتخفيض ٥٠% من قيمة الساعة المعتمدة.

ووافق المجلس على قبول الإهداءات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية لكلية الهندسة عبارة عن مجموعة أجهزة خاصة بمحطة طاقة شمسية بقيمة ٨,٥ مليون جنيه.

وكرم المجلس الدكتور سامى عبد العزيز سالم عميد كلية الطب البيطري لانتهاء فترة عمادته للكلية، متمنياً له التوفيق والسداد.

 ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة ACT للحاسبات، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة سارلاند بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (كلية عمان البحرية الدولية)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) وجامعة الخليج الطبية.

 ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية الطبية العسكرية في مجالات البحوث والتعليم والتدريب وخدمة المجتمع فى نطاق الرعاية الصحية، وتجديد اتفاقية التعاون العلمي في مجال الدراسات العليا والبحوث بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب) وكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبروتوكول التعاون المشترك والمزمع إبرامه بين جامعة الإسكندرية والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة وروتاري مصر منطقة ٢٤٥١، وإتفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية (مركز تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية) لبرنامج CIs Spark والمجلس الأمريكى للتعليم الدولىACTR/ACCELS .

ووافق المجلس على ترقية ٢٠ عضو هيئة تدريس ١٤ إلى وظيفة أستاذ و١٠ إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين ١٨ مدرس، ومنح ٨٥ درجة دكتوراه و ١٢٥ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

الاسكندرية اكتشاف المواهب أعمال الكنترولات اعمال امتحانات التربية النوعية الهيئة المعاونة الجامعة الوطنية

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