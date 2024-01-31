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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منى زكي توجه رسالة لجمهورها في السعودية بمناسبة عرض فيلم رحلة 404

منى زكى
منى زكى

نشرت الفنانة منى زكى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد عرض فيلمها الأخير "رحلة 404" فى السعودية.

وعلقت منى زكى على عدد من الصور لها بالسعودية أثناء عرض فيلمها قائلة: ‎ساعات قليلة بس شفت فيها حب كبير، من قلبي شكرا لكل اللي حضروا العرض الخاص لفيلم رحلة 404 في جدة في المملكة العربية السعودية، شكرا للحفاوة في الاستقبال والحب، مبسوطة بردود الفعل الإيجابية على الفيلم، وهنبسط أكتر لما أسمع أراء باقي الجمهور .. يارب الفيلم يعجبكم.

يذكر أن فيلم "الرحلة 404" يشارك في بطولته بجانب منى زكي كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وانطلق الفيلم في الشاشات المصرية الأسبوع الماضي محققا صدى كبير على أن ينطلق في شاشات المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.

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فيلم رحلة 404 

يشار إلى أن خروج فيلم “رحلة 404” للنور، سبقته عدة أزمات بين صناع العمل وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، التى رفضت عرض الفيلم في نسخته الأولى بسبب اعتراضها على بعض الأحداث فى الفيلم، سواء الجمل الحوارية في بعض المشاهد أو على بعض الشخصيات.

البداية كانت اعتراض الرقابة على حوار دار بين شيرين رضا ومنى زكي في بداية الفيلم، يتضمن تلميحات غير أخلاقية من وجهة نظر الرقابة، وتم تغيير المشهد وإعادة تصويره مرة أخرى، حيث أجرى السيناريست محمد رجاء تعديلات على الحوار الأساسي ليخرج بشكل مختلف، لتوصيل المعنى المقصود من المشهد وفى نفس الوقت لا يثير غضب الرقابة، وتم حل المشكلة.

المشكلة الثانية، كانت فى مشهد آخر بين منى زكى ومحمد فراج فى منتصف الفيلم، وكانت منى زكى تقول بعض الجمل التى رأت الرقابة أنها لا تصح أن تعرض للجمهور، لكن صناع العمل كانوا غاضبين بشدة ورأوا أنه تعنت من الرقابة، لأن هناك ممثلين آخرين قدموا جملا مشابهة فى أعمال سابقة، وقدموا للرقابة أمثلة على ذلك، لكن الرقابة رفضت الأمر وقالت إن هؤلاء رجال ومن العادى أن يقولوا جملا مثل تلك، لكنها غير مقبولة من سيدة، ليتم تغيير الحوار فى المشهد على مضض، وتم إعادة تصويره.

ورغم عرض الفيلم جماهيريا، الا ان هناك مشهدا فى نهاية الفيلم تم حذفه، وهو مشهد الحج الذى كان من المفترض أن تقوم به بطلة العمل منى زكى.

وقال مصدر من فريق العمل، إن السبب غير معروف فى حذف هذا المشهد، لكن بنسبة كبيرة فإن الموزع السعودي هو من طلب حذف هذا المشهد، على الرغم من أنه لا يوجد به أي مشكلة، بالعكس هو يكمل رسالة الفيلم.

وتسببت مشكلات صناع العمل مع هيئة الرقابة على المصنفات، فى تأخر تصريح العرض، ما تسبب فى تأجيل عرضه مدة كبيرة تصل الى عامين، لذلك فإن شكل الممثلين فى الفيلم ظهر وكأنه مختلفا قليلًا عن الحالى، لأنه تم الانتهاء من تصويره منذ عامين، وهناك تغيرات فى شكل وأحجام الممثلين عن الوقت الحالي.

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