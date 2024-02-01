عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها

صدى البلد

تركنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

ويُجمع أهل العلم قديمًا وحديثًا على أن أشرف الخلق وأكرمهم عند الله (عز وجل) هو خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

ويقول (صلى الله عليه وسلم): "أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر، وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولا فخر، وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخر، ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ ولا فخرَ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي المَغَانِمُ ولَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً".

فعل واحد خلال رجب أشد حُرمة من باقي الشهور..الإفتاء تحذر من الوقوع فيه

انتصف رجب فعليك بعمل واحد قبل أن ينتهي .. انتهز الفرصة ولا تضيعها

وخَصَّ الله تعالى نبيَّنا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شَرَف، ومُيّزَ بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء -عليهم السلام-، فنالَ هذه الأمة المحمدية -ببركة هذا النبي الكريم- هذه الفضائل والمكارم، فمن ذلك: ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة: 

أولا: أن الله سبحانه تعالى نصره، وأيده على أعدائه، بالرعب، الذي يحل بأعدائه، فيضعفهم ويفرق صفوفهم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم، تأييداً من الله ونصراً لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى.

 ثانيا: أن الله سبحانه تعالى وسّع على هذا النبي الكريم، وأمته بأن جعل لها الأرض مسجداً، فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة، كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس، أو البِيَع، وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة، فضلا منه وإحسانا، وكرما وامتنانا. وكذاك كان من قبل هذه الأمة، لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله العاجز عن استعماله لضرره.

مش هتاخد وقت كتير.. ختم الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة

أجمل دعاء للرزق في رجب.. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

مصيبة كبيرة وإثم عظيم.. إياك من هذا الفعل يحرمك من عفو الله

من فعل ذنوبا كثيرة في رجب.. فعليه بهذا الدعاء

ثالثا: أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى، بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم.

رابعا: أن الله سبحانه وتعالى، خصه بالمقام المحمود، والشفاعة العظمى، فيقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش، ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال: اشفع تُشفع، وسل تعطَه، حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل، فهذا هو المَقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. 

3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطئمن قلبك

دعاء لكشف الغم وسعة الرزق .. ردده صباح كل يوم

خامسا: أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم وقد جعل اللهْ تعالى هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحية والكمال، كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة، لما فيها من عناصر البقاء والخلود.

ما هي الخمس امور التي اعطاها الله للنبي 5 أمور اعطاها الله للنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

السكة الحديد تجري حركة تنقلات هامة لخمس قيادات بالهيئة | مستند

رانيا يحيى: المرأة المصرية محظوظة في عهد الرئيس السيسي

«عشان ميتضحكش عليك»|تحذير عاجل من الحكومة: لا تشتروا هذه الوحدات في العاصمة الإدارية

رانيا يحيى: دور الفنانين كان بارزًا في نصر أكتوبر 1973

5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم البارودي تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل جوائز ملتقى التميز| شاهد

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الجرامافون وشرائط الكاسيت تغزو معرض القاهرة للكتاب | ما القصة ؟

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ