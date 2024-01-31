عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

بقرار من وزير الثقافة ثروت عكاشة بدأ تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 1969 خلال احتفال مدينة القاهرة الفاطمية بعيدها الألف بعد تأسيسها على يد جوهر الصقلى، حيث جاء القرار من الوزير بأن يكون الاحتفال ثقافيا.

واستمرت فعالياته تقام كل عام منذ ذلك التاريخ إلى عامنا الحالى 2024، بينما السنة الوحيدة التى لم يقم فيها هى 2011 كانت لظروف أحداث يناير والاحتجاجات الشعبية، لكن الهيئة العامة للكتاب أقامت معرضا بديلا عنه فى 5 أغسطس من العام نفسه بأرض معارض الهيئة بشارع فيصل بالجيزة قبل أن يصبح الأخير عادة سنوية يقام بصفة دورية فى شهر رمضان المبارك.

ظلت فعاليات المعرض تقام بأرض المعارض بالجزيرة، وهى دار الأوبرا المصرية حاليا منذ بدأ عام 1969 حتى عام 1983، ثم انتقل إلى أرض المعارض بمدينة نصر فى مساحة تقارب مائة فدان, وظل بها حتى عام 2018، ثم تقرر نقله مرة ثالثة بداية من عام 2019 لتقام الدورة الخمسون بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس والمقام على مساحة 45ألف متر مربع، وهو مستقره الحالى.

وهناك شخصيات عظيمة وضعت بصمة لا تنسى فى تاريخ المعرض، فقد شارك فى فعالياته على مر تاريخه نخبة من المثقفين والرياضيين والفنانين والعلماء المتخصصين فى كل المجالات منهم:أديب نوبل نجيب محفوظ, والمفكرالدكتور زكى نجيب محمود، والكابتن محمود الجوهرى، والكاتب مكرم محمد أحمد، والكابتن حمادة إمام، والدكتور أسامة الباز، والمشير محمد عبد الغنى الجمسى، والكاتب محمود السعدنى، والكاتب أسامة أنور عكاشة، والفنانة صفية العمرى, والشاعر فاروق جويدة، والشاعرة الكويتية سعاد الصباح، والأديب ثروت أباظة، والفنان محمد منير، وعالم نوبل أحمد زويل، والصحفى مفيد فوزى، والفنان عادل إمام، والشاعر السعودى زيد الثقفى، والفنان حسين فهمى, والفنان يحيى الفخرانى، والشاعر محمد عفيفى مطر، والكاتب محمد حسنين هيكل، والشاعر نزار قبانى، والمخرج شريف عرفة، ورسام الكاريكاتير مصطفى حسين, والشاعر سمير عبد الغنى، والشاعر عبدالرحمن الأبنودى,والمخرج يوسف شاهين, والمخرج صلاح أبو سيف، والفنان عبد المنعم مدبولى، والقاص يوسف ادريس، والروائية رضوى عاشور، والوزير عمرو موسى، والدكتور مصطفى الفقى، والفنان محمد أو زهرة, والشيخ محمد الراوى، والدكتور محمد عمارة، والفنان أبو بكر عزت، وغيرهم الكثير ممن لايمكن حصرهم، كما أنه محط اهتمام الناشرين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وبدءا من عام 2006، بدأت إدارة المعرض اختيار دولة لتكون ضيف شرف المعرض، فبدأت بألمانيا، أما فى دورة عام 2007 فكانت إيطاليا، بينما كانت الإمارات عام 200، ثم المملكة المتحدة عام 2009، ثم روسيا عام 2010، والصين عام 2011، وتونس عام 2012، وليبيا عام 2013، والكويت كانت ضيف شرف عام 2014، والمملكة العربية السعودية عام 2015، والبحرين عام 2016، والمغرب عام 2017، والجزائر 2018، وجامعة الدول العربية 2019، ودولة السنغال عام 2020، واليونان.

وفى عام 2022، تم لأول مرة إدخال أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، حيث ظهرت شخصية الأديب يحيى حقى- وكان شخصية المعرض فى ذلك العام- بتقنية "الهولو جرام"فى عرض تفاعلى مع الجمهور من خلال شاشة تعمل باللمس.

ومن أطرف الفعاليات الدائمة التى أصبحت سمة مميزة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ترتقى به على أى حدث ثقافى فى العالم، فعالية سور الأزبكية للكتب القديمة والمستعملة، ووصل عدد مكتبات سور الأزبكية فى عام 2022 إلى 49 مكتبة، وهى تعد ملتقى الباحثين والمجتهدين، ويحوى السور النوادر والكنوز الذهبية بالنسبة للقارئ والباحث العربى بما يضم من كتب قديمة ومجلات وصحف ودوريات لا توجد فى أى مكتبات بالعالم، ما يجعله محط اهتمام كبير خاصة من ضيوف الخليج والمغرب العربى.

• أعتقد أن من يثق بالحكومة الإسرائيلية، أو يتخيل رغبتها فى السلام واهم ومخدوع، فلن يكون هناك سلام ولا أمن ولا أمان فى المنطقة مادامت تلك التركيبة الشيطانية فى الحكومة الإسرائيلية مستمرة.

• علمتنى الحياة إذا جبرت خاطرا، أو أزلت هم مهموم, أو أسعدت شخصا ثق أنه سيعود إليك يوما ما، وأن الرجولة ليست أن يخاف منك البعض، بل أن يأوى إليك الخائف، وان الفقر ليس فقر مال أو جاه، بل فقر راحة ورضا وإيمان، وأن الحب الحقيقى هو الصدق مع النفس.