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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين وجرافة للقوات الإسرائيلية في غزة

كتائي القسام
كتائي القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها أستهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناته على تليجرام، أنه تم استهدف دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما قالت القيام إن مجاهدوها تستهدفوا دبابة إسرائيلية أخري من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، تفاصيل عملية المغازي التي قتل فيها 21 جنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي في القسام، إن عناصر المقاومة تمركزت منذ أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل، وهناك تعليمات كانت تقضي بتجنب التعامل مع القوات المتوغلة في مخيم المغازي في انتظار هدف ثمين.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال كثف نيرانه بالمنطقة وقام بتمشيطها حتى ظن أنها أصبحت آمنة فأدخل قوة من قوات الهندسة.

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