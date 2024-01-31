فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت داليا البحيري، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الاسود ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت داليا البحيري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت داليا البحيري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور داليا البحيري