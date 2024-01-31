نشرة الفن| غادة عادل توجه رسالة لجمهورها .. وخالد الصاوي يحتفل بمناقشة أعماله

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:
منها أوبريت الدرافيل.. خالد الصاوى يحتفل بمناقشة أعماله بمعرض الكتاب اليوم
يقيم معرض الكتاب ندوة مع الفنان خالد الصاوي من إدارة إيهاب الحضري، لمناقشة الكتابين "أوبريت الدرافيل" و"نبي بلا أتباع" وتقام الندوة اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ٦ مساء في بلازا 1.
غدا.. نوال الزغبي تطرح أغنية "بحكي عنك"
روجت الفنانة نوال الزغبي لأحدث أغانيها “بحكي عنك” ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، والتى ستطرح غدا على جميع المنصات.
منى زكي توجه رسالة لجمهورها في السعودية بمناسبة عرض فيلم رحلة 404
نشرت الفنانة منى زكى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد عرض فيلمها الأخير "رحلة 404" فى السعودية.
بعد نجاح مسلسل "حالة خاصة" .. غادة عادل توجه رسالة لجمهورها
أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بنجاح مسلسل “حالة خاصة” وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.