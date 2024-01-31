نشرة الفن| غادة عادل توجه رسالة لجمهورها .. وخالد الصاوي يحتفل بمناقشة أعماله

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

يقيم معرض الكتاب ندوة مع الفنان خالد الصاوي من إدارة إيهاب الحضري، لمناقشة الكتابين "أوبريت الدرافيل" و"نبي بلا أتباع" وتقام الندوة اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ٦ مساء في بلازا 1.

روجت الفنانة نوال الزغبي لأحدث أغانيها “بحكي عنك” ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، والتى ستطرح غدا على جميع المنصات.

نشرت الفنانة منى زكى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد عرض فيلمها الأخير "رحلة 404" فى السعودية.

أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بنجاح مسلسل “حالة خاصة” وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.