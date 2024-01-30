تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب لشهر فبراير في المنارة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 16 من شهر فبراير القادم لعام 2024 بمركز المنارة.

وأعلنت tickets marche عن طرح تذاكر الحفل التى تتراوح أسعارها ما بين 550 جنيها حتى 1000 جنيه مصريًا.

ومن المفترض أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال هذا الحفل أغاني ألبومه الأخير مكانك والذى طرحه بداية العام الحالي.

وعلى صعيد متصل ، يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا له على مسرح الدانة في دولة البحرين، يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دولة البحرين، عن توافر تذاكر الحفل يوم 28 يناير الجاري، لتكون متاحة للحجز الإلكتروني.

وكان المطرب عمرو دياب طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم "مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم "ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم "المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وفي آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.