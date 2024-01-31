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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. نوال الزغبي تطرح أغنية "بحكي عنك"

صدى البلد

روجت الفنانة نوال الزغبي لأحدث أغانيها “بحكي عنك” ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، والتى ستطرح غدا على جميع المنصات. 

احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا بنجاح أحدث أغانيها “فخامة معاليك”، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية القصص الصغيرة، صورة الأغنية عبر حسابها الرسمي على اليوتيوب، والذي حصدت على 14 مليون مشاهدة منذ شهر من طرحها.

حققت أغنية “فخامة معاليك”، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نسب مشاهدة مرتفعة، بلغت 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط منطرحها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل “يوتيوب”.

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وعلى صعيد أخر ، حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على  برنامج زمن الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب وتفاجئت الفنانة اللبنانية بطلب شاب للزواج منها.

وقام شاب يدعى ميشال بطلب الزواج من نوال الزغبي على الهواء مباشرة خلال البرنامج وقدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد وهو الأمر الذى ادهش نوال التى لم تكن تصدق ما يحدث بالبرنامج.

وفى نهاية الأمر قررت نوال الزغبي أن تعتذر للشاب ميشال بطريقة لائقه دون أن تجرح شعوره قائلة له انت تستحق فتاة أفضل منى وتعطيها هذا الخاتم الرائع.

 

 

 

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