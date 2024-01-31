فرج عامر: الأهلي يقترب من ضم حارس مرمى جديد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، اليوم، عن اقتراب الأهلي من ضم حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك، "بسام حارس مرمي نادي سيراميكا كليوباترا هو المرشح الأول للانتقال للأهلي علي سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور لتعويض غياب محمد الشناوي مع مصطفي شوبير".

وشهدت بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي،لإصابة قوية، خلال مشاركته مع الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر، في اللقاء الذي انتهاء بالتعادل الإيجابي بهدفينلكل منهما، في ختام دور المجموعات.