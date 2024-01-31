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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشهد يتكرر.. الاحتلال يسلم أهالي غزة 100 جثة لذويهم بعد أشهر من العدوان

قطاع غزة
قطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها كشفت من خلاله عن عدو استباح كل شيء فقتل ودمر وشرد، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا، إذ قرر العبث بجثامين ضحاياه وكأنه يريد لجراح الفلسطينيين أن تستمر معلقة بغياب تلك المقابر التي تعد الشاهد الوحيد على أنه كان هنا يومًا شخص ما قُتل غدرًا.

وأكد تقرير “القاهرة الإخبارية”، أن مشهد الفراق يتكرر مجددًا، فحتى الأموات، لا يمكنهم أن يجدوا الراحة في غزة تلك الأرض المزدحمة بانتهاكات عدوٍ لم يراعِ حرمة الموت فكتب على أهل فلسطين أن تعاني أجسادهم حتى بعد الرحيل.

وأوضح تقرير “القاهرة الإخبارية”، أنه بعد أشهر من منع الأهالي من الوصول إلى جثامين ذويهم، أعيد عذاب وآلام الفراق مرة أخرى، فيما يجهل الأهالي على من يبكون، حيث تغيرت الملامح وانشطرت الأجساد، فلم يتبقَ منها سوى كونها فلسطينية. 

100 جثة
وتابع: “100 جثة ممزقة حرمها الاحتلال من مواراة الثرى ومنع ذويها من التعرف عليها في مأساة جديدة تدمي قلب غزة المشتعل ألمًا على ما يحدث لأبنائها”.

وواصل: “عدوٌ بدرجة وحش، عبث بكل شيء في غزة، استنزف البشر والحجر، قتل الأبناء والآباء، ولم يترك شبرًا واحدًا في تلك الأرض دون معاناة، لتتحول غزة إلى قصة حزينة يسردها أبنائها على مرأى ومسمع من عالم غافل”.
 

العدوان الفلسطينيين فلسطينيين قناة “القاهرة الإخبارية

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