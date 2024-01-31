أوكرانيا تشن هجومًا جديدًا على مصفاة نفط روسية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن أوكرانيا شنت هجومًا جديدًا بطائرة بدون طيار على مصفاة نفط روسية.

وخسب الوكالة الفرنسية، كثفت كييف ضرباتها على منشآت النفط والغاز الروسية خلال الشهرين الماضيين، في إطار ما وصفته بالانتقام "العادل" للضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة الخاصة بها.

من جانبه، قال حاكم سانت بطرسبورج ألكسندر بيجلوف، إن انفجارا قويا وقع في موقع صناعي خارج المدينة الشمالية.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن أنظمة صواريخ إس-400 أطلقت النار على طائرة بدون طيار تحطمت في مصفأة لتخزين النفط في منطقة نيفسكي بعمق روسيا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: “لقد كانت عملية تابعة لأجهزة المخابرات العسكرية الأوكرانية"، مضيفًا أن الهدف كان يستخدم “لأغراض عسكرية”.

وأعلنت كييف هذا الشهر مسؤوليتها عن هجومين آخرين بطائرات بدون طيار على منشآت للطاقة في منطقة لينينجراد المحيطة.