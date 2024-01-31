قطر للطاقة: عقود تطوير المرحلة الثالثة لحقل الشاهين النفطي تهدف لزيادة الإنتاج

أعلنت قطر للطاقة عن إرساء 4 حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب تتعلق بتطوير حقل الشاهين النفطي لزيادة الإنتاج بحوالي 100 ألف برميل يومياً.

وأوضح بيان للشركة القطرية، أن ترسية العقود يأتي كجزء من مشروع "رؤية" و هو المرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين منذ تولي شركة نفط الشمال، تشغيل الحقل في شهر يوليو 2017.

ويهدف المشروع إلى تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام ، و يتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2027.

ويشتمل المشروع على حفر أكثر من مائتي بئر، ومنصة معالجة مركزية جديدة، وتسع منصات إنتاج، وخطوط الأنابيب المرافقة، بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار.

ويقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومتراً قبالة سواحل قطر، ويعد من أكبر الحقول في العالم من حيث "كمية النفط المتواجد في المكان".

وقد بدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1994 وخضع لعملية تطوير كبيرة ليصل معدل إنتاجه إلى 300 ألف برميل نفط يومياً عام 2007.