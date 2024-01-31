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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كريم همام: جامعات من 16 دولة عربية ببرنامج تدريبي مشترك في الأقصر

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

تشهد محافظة الأقصر خلال الأسبوع الجاري فاعليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي،  تحت شعار LEADERS 2030.

ويقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.


و كشف الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة و مستشار وزير التعليم العالي للانشطة الطلابية  ، ان  هذا البرنامج فى إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية.

وتابع  انه يتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات التى تنمى مهارات  القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وكذلك مناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، والتوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية.
كما يتضمن البرنامج ورش عمل ذاتية حول المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالإضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

و أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب الجامعات العربية من ١٦ دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك تزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة . 

Jobs Education التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الجامعات العربية الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة

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