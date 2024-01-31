ماذا يفعل النبي في المطر؟.. 3 سنن مهجورة تجعل خسارتك كبيرة

ماذا يفعل النبي في المطر ؟، لعله من أهم ما ينبغي معرفته في هذه الأجواء الشتوية المطيرة التي نشهدها في هذه الأيام، حيث إن هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - هو سبيل النجاة والفلاح، ولعل ما يزيد أهمية معرفة ماذا كان رسول الله يفعل في المطر ؟، هو أنه -صلى الله عليه وسلم- دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وبركة ورحمة ، ومن ثم ينبغي معرفة ماذا يفعل النبي في المطر ؟ بل والاقتداء به للفوز في الدنيا والآخرة.

ماذا يفعل النبي في المطر

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب التعرض للمطر ، فيصيب شيئا من بدن الإنسان، فيما ورد في الأثر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -.

واستشهدت " الإفتاء" في توضيح ماذا يفعل النبي في المطر ؟، بما ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال : " أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ( لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى ) " . رواه مسلم .

وأوضحت أنه في قوله : ( حسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبه حتى أصابه المطر ، فقلنا : يا رسول الله ، لم صنعت هذا؟ قال : لأنه حديث عهد بربه ) معنى ( حسر ) كشف أي كشف بعض بدنه .

وأشارت إلى أن معنى ( حديث عهد بربه ) أي بتكوين ربه إياه ، معناه أن المطر رحمة ، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها . وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر.

وقد ورد أنه كان من هديه -صلى الله عليه وسلم- «إذا نزل المطر»، أن يحسر «يُبلل» جسده ليصيبه منه؛ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

دعاء النبي في المطر

ورد من دعاء الرسول في المطر ، أنه من السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- (اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا) و (مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ)، وكان إذا اشتدّ المطر، يدعو بهذا الدُّعاء فيقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

أدعية النبي في المطر

ورد من أدعية الرسول في المطر الكثير من الأمثلة و أفضل الادعية عند هطول المطر والمأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فجاء من جملتها أدعية الرسول في المطر قصيرة مستجابة.

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

• اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.

•اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

• اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

• اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

• اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.