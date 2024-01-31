غدًا.. تقديم العرض المسرحي «طيب وأمير» في وسط البلد حتى 10 فبراير

أعلنت فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي الكوميدي"طيب وأمير"، للمخرج محمد جبر من جديد على مسرح ميامي بوسط البلد، اعتبارًا من غد الخميس وتستمر حتى يوم 9 فبراير المُقبل.



ومسرحية "طيب وأمير" قُدمت في أكثر من موسم مسرحي حققت خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان لها مشاركة خاصة في الدورة الــ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة الفنان عادل إمام، والعرض عن تراث الفنان القدير نجيب الريحاني وبديع خيري عن فيلم "سلامة في خير"، وتم تناولها بشكل معاصر يتناسب مع الفترة الحالية.



والعرض يدور حول الشخصية الرئيسية"سعيد الطيب" الذي يعمل موظفا ليس لديه طموحات لكنه مجتهد، وهدفه الوحيد الحفاظ على وظيفته وحياته، وخلال الأحداث يتعرض للكثير من المواقف والمفارقات الكوميدية بسبب طيبته.



والعمل إعداد ودراما تورج المؤلف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وجلال الهجرسي، وشريف حسني، وشيماء عبد القادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، وغيرهم من فناني الفرقة، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

