كارثة بالقرن الإفريقي| 400 إثيوبي ماتوا من الجوع وحكومة آبي أحمد تنهش المساعدات.. والمجاعة تجتاح شعب إثيوبيا وتهدد 20 مليونا بالموت

كشفت صحيفة Apnews الأمريكية، عن وفاة ما يقرب من 400 شخص بسبب الجوع في منطقتي تيغراي وأمهرة بإثيوبيا في الأشهر الأخيرة، وذلك حسبما قال أمين المظالم الوطني أمس الثلاثاء، وهو اعتراف نادر بالوفيات المرتبطة بالجوع من قبل هيئة فيدرالية، وكان مسؤولون محليون قد أبلغوا في السابق عن حالات وفاة بسبب الجوع في مناطقهم، لكن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أصرت على أن هذه التقارير "خاطئة تمامًا".

وأرسل مكتب أمين المظالم في إثيوبيا خبراء إلى المناطق التي تعاني من الجفاف وما زالت تعاني من حرب أهلية مدمرة انتهت رسميًا قبل 14 شهرًا، وخلصوا إلى أن 351 شخصا لقوا حتفهم بسبب الجوع في تيغراي خلال الأشهر الستة الماضية، مع 44 حالة وفاة أخرى في أمهرة.

مساعدات لـ14% فقط من أصل 3.2 مليون شخص

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فلا يتلقى سوى جزء صغير من المحتاجين في تيغراي مساعدات غذائية، وفقًا لمذكرة مساعدات اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، بعد أكثر من شهر من استئناف وكالات الإغاثة تسليم الحبوب بعد توقف طويل بسبب السرقة، ولم يحصل سوى 14% فقط من 3.2 مليون شخص استهدفتهم الوكالات الإنسانية في تيغراي هذا الشهر على المساعدات الغذائية بحلول 21 يناير، وفقًا لمذكرة مجموعة تيغراي الغذائية، وهي مجموعة من وكالات الإغاثة التي يشارك في رئاستها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وكذلك مسؤولين إثيوبيين.

وتحث المذكرة الجماعات الإنسانية على "تكثيف عملياتها على الفور"، محذرة من أن "الفشل في اتخاذ إجراءات سريعة الآن سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف، مع احتمال خسارة الأطفال والنساء الأكثر ضعفا في المنطقة".

سرقة المساعدات

وقد أوقفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة المساعدات الغذائية إلى تيغراي في منتصف مارس من العام الماضي بعد اكتشاف مخطط “واسع النطاق” لسرقة الحبوب الإنسانية. وتم تطبيق التعليق على بقية إثيوبيا في يونيو، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن السرقة قد تكون أكبر عملية تحويل للحبوب على الإطلاق، وألقى المانحون باللوم على مسؤولي الحكومة الإثيوبية والجيش في عملية الاحتيال.

ورفعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحظر في ديسمبر بعد إدخال إصلاحات للحد من السرقة، لكن سلطات تيغراي تقول إن الغذاء لا يصل إلى من يحتاج إليه، وقد قال اثنان من عمال الإغاثة لوكالة أسوشييتد برس إن النظام الجديد – الذي يتضمن تركيب أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في شاحنات الطعام ووضع رموز الاستجابة السريعة على بطاقات الحصص التموينية – قد أعاقته مشكلات فنية، وتعاني وكالات الإغاثة أيضًا من نقص الأموال.

20 مليون يحتاجون إلى طعام

فيما قال عامل إغاثة ثالث إن توقف المساعدات الغذائية واستئنافها البطيء يعني أن بعض الناس في تيغراي لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ أكثر من عام. وقال عامل الإغاثة: "لقد مروا بجولات متعددة من التسجيل والتحقق، ولكن لم يتم التوزيع الفعلي بعد"، وتحدث عمال الإغاثة إلى وكالة الأسوشييتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة، أن هناك حوالي 20.1 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا يحتاجون إلى الغذاء الإنساني بسبب الجفاف والصراع والاقتصاد المتدهور، وقد أدى وقف المساعدات إلى ارتفاع مستويات الجوع بشكل أكبر.

وحذر نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الذي تموله الولايات المتحدة من أن مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك "من المتوقع في شمال وجنوب وجنوب شرق إثيوبيا طوال أوائل عام 2024 على الأقل"، ووصف رئيس سابق لبرنامج الأغذية العالمي مستويات الجوع هذه بأنها "تسير نحو المجاعة".

أمهرة وتيجراي

وفي أمهرة، التي تشترك في الحدود مع تيغراي، أدى التمرد الذي اندلع في أغسطس إلى إعاقة تحركات العاملين في المجال الإنساني وجعل التوزيع صعبا، في حين تعرضت عدة مناطق في إثيوبيا للدمار بسبب الجفاف الذي دام عدة سنوات، وتتراوح معدلات سوء التغذية بين الأطفال في أجزاء من مناطق عفار وأمهرة وأوروميا في إثيوبيا بين 15.9% و47%، وفقًا لعرض قدمته مجموعة التغذية الإثيوبية واستعرضته وكالة أسوشيتد برس، أما بين الأطفال النازحين في تيغراي، فتبلغ النسبة 26.5%، وتشترك في رئاسة مجموعة التغذية في إثيوبيا منظمة الأمم المتحدة للطفولة والحكومة الفيدرالية.

وكانت تيغراي، التي يسكنها 5.5 مليون نسمة، مركزا لحرب أهلية مدمرة استمرت عامين وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وامتدت إلى المناطق المجاورة، واتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة حكومة إثيوبيا باستخدام "المجاعة كوسيلة للحرب" من خلال تقييد المساعدات الغذائية لتيغراي خلال الصراع، الذي انتهى في نوفمبر 2022 باتفاق سلام، ويعني استمرار انعدام الأمن أن 49% فقط من الأراضي الزراعية في تيغراي تمت زراعتها خلال موسم الزراعة الرئيسي العام الماضي، وفقًا لتقييم أجرته وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات الإقليمية، واطلعت عليه وكالة أسوشييتد برس.

الجفاف يفاقم الأزمة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لم يتجاوز إنتاج المحاصيل في هذه المناطق 37% من الإجمالي المتوقع بسبب الجفاف. وفي بعض المناطق وصلت النسبة إلى 2%، وقد دفع ضعف الحصاد سلطات تيغراي إلى التحذير من "مجاعة تتكشف" يمكن أن تضاهي كارثة 1984-1985، التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء شمال إثيوبيا، ما لم يتم توسيع نطاق الاستجابة للمساعدات على الفور.

لكن الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا تنفي وجود أزمة جوع كبيرة. وعندما دق زعيم تيغراي، غيتاشيو رضا، ناقوس الخطر بشأن الوفيات الجماعية التي تلوح في الأفق الشهر الماضي، نفى متحدث باسم الحكومة الفيدرالية التقارير ووصفها بأنها "غير دقيقة" واتهمه بـ "تسييس الأزمة".