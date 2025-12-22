القس أندريه زكي يستقبل السفيرة نائلة جبر بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر الهيئة، بحضور عدد من قياداتها.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أن تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، والاستثمار في الإنسان، يمثلان أحد أهم أدوات الوقاية من مخاطر الهجرة غير الآمنة.

وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة نائلة جبر دور اللجنة الوطنية التنسيقية، موضحة أنها تضم في عضويتها نحو 30 وزارة وجهة وطنية، وتُعد الجهة المرجعية للسلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، والمنوطة بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن اللجنة تعمل بشكل وثيق مع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن زيارتها للهيئة القبطية الإنجيلية تأتي في إطار التنسيق المشترك، والوصول إلى فئة الشباب، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتناول الاجتماع كذلك دور الهيئة في تشجيع الشباب على العمل التطوعي، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، كأحد محاور الوقاية المجتمعية من الهجرة غير الشرعية، وبناء الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

وشارك في الاجتماع من اللجنة الوطنية التنسيقية كل من الأستاذ محمود إمام، والأستاذ بيشوي سليمان من وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن الهيئة القبطية الإنجيلية كل من: الأستاذ ممدوح مرتجى، مدير التمويل متناهي الصغر، والأستاذ رفيق ناجي، مدير المبادرات الوطنية والتطوع، والأستاذة رانيا رشاد، مدير التمويل، والأستاذة سوزان صدقي، مدير التنمية المحلية.