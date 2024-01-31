نموذج للتفاني وحب العمل.. رئيس حي الدقي يكرم مدير عام الإدارات الهندسية

كرم اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي بالجيزة، المهندسة ماري يونان مدير عام الإدارات الهندسية بحي الدقي وذلك لبلوغها سن المعاش.

وذلك بحضور ملك جمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي الدقي، ولفيف من القيادات والعاملين بحي الدقي، في جو يسوده المحبة والأخوة، وروح الود والإمتنان، وذلك تقديراً وإعترافا بمجهوداتها خلال فترة عملها.

وأكد رئيس حي الدقي، أن التكريم جاء تقديرا لجهودها خلال فترة عملها بكل أمانة وإخلاص وتكريمها أقل شيء من الممكن أن يقدم لها.

وأضاف رئيس حي الدقي، إن مرحلة المعاش من أهم المراحل الحياتية التي تمر على الإنسان، إذ تأتى بعد أعوام كثيرة في الخدمة والعمل داخل النطاق الحكومي.

كما أشاد رئيس حي الدقي، بحسن سلوك مدير عام الإدارات الهندسية بحي الدقي، وتعاملها مع زملائها في العمل.

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