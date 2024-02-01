دعاية سياحية ضخمة.. زاهي حواس: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد عالم الآثار المصري زاهي حواس، أن متحف الحضارات يعتبر مؤسسة ثقافية تعليمية على مستوى رفيع المستوى بالإضافة إلى عرض الآثار.

وقال زاهي حواس في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، :" هناك سؤال يسأله الكثيرين وهو موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ".

وتابع زاهي حواس :" العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، والمتحف المصري الكبير سيؤدي إلى دعاية سياحية على اعلى مستوى ".

أضاف زاهي حواس:" لابد من الإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه بـ 6 شهور كي يستعد كافة السائحين حول العالم للمجئ إلى مصر ".

وتابع زاهي حواس:" لابد أن يكون لدينا 10 أيام لافتتاحات المتحف المصري الكبير والعالم بأكمله ينتظر افتتاح المتحف الكبير ".

واكمل زاهي حواس:" تم افتتاح جزء من المتحف الكبير وهو المتواجد به تمثال رمسيس والدرج العظيم ".