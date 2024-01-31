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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. القبض علي فنانة شعبية شهيرة بتهمة خدش الحياء

الحمصة
الحمصة

 

القي جهاز دعم الاستقرار في ليبيا القبض على الفنانة الشعبية فاطمة الطرابلسية المشهورة بـ”الحمصة” بتهمة ارتكابها جريمة خدش الحياء وذلك على خلفية المقطع المرئي الخادش للحياء العام.

وقال الجهاز في بيان له ، " انطلاقاً من حرص جهاز دعم الاستقرار على حفظ الأخلاق الحميدة التي تُشكّل أساس المجتمع الليبي، قامت الإدارات المختصة في الجهاز بضبط “الحمصة” على خلفية تداول مقطع مرئي يُخلّ بالآداب العامة.

وجدد دعم الاستقرار  موقفه الصلب في التصدي لأي سلوكيات تُهدّد قيم المجتمع، وأنه لن يتهاون في تطبيق القانون بحزم على كل من يُحاول المساس بهذه القيم.

كما أشار الجهاز إلى أنّ الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحقّ المُرتكِبة، نظراً لكون الفعل مُجرّمًا قانوناً.

هذا وانتشر مقطع فيديو للفنانة الشعبية فاطمة الطرابلسية وهي تغني في أحد حفلات الزواج، حيث ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص وتغني أغنية “صاحبي يجيني قدام صغاري“.

وأثارت الأغنية غضب الشعب الليبي على صفحات التواصل الاجتماعي ووصفوها بأغنية “إباحية ولا أخلاقية وتشجع على الفسق والفجور” حيث أكد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي أن الأغاني الإباحية غريبة على قيم المجتمع الليبي ومبادئه.

يُشار إلى أن هذه ليست الأغنية الأولى التي أثارت غضب الليبيين، حيث أطلقت “الحمصة” سابقا أغنية بعنوان “نمشيله متضايقة.. نروح من عنده رايقة”، والتي وصفها الجمهور بالأغنية الإباحية.

يُذكر أن فاطمة الطرابلسية قد اعتقلت سنة 2017 من قبل جهاز الردع أثناء قيادة سيارتها في طريق الشط بالعاصمة طرابلس بتهمة حيازتها مواد ممنوعة. وتم إطلاق سراحها بعد ذلك

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