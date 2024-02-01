شريحة إيلون ماسك الدماغية والتواصل مع الكومبيوتر.. استشاري مخ وأعصاب يكشف التفاصيل

كشف الدكتور محمد ساهر استشاري أمراض المخ والأعصاب، تفاصيل ومعلومات عن شريحة إيلون ماسك الدماغية وحجم تأثيرها.

وقال محمد ساهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هناك شركات قامت بإنتاج شرائح للتواصل بين الكومبيوتر والمخ ".

وأضاف :" شريحة إيلون ماسك تتحدث عن تواصل بين مخ الإنسان والأجهزة الإلكترونية لتنفيذ العديد من الأوامر التي يرغب فيها الإنسان".

وتابع استشاري أمراض المخ والأعصاب :" هذه الشريحة إذا تم الإعلان والموافقة عليها قد يكون لها استخدامات طبية للعديد من الإصابات الشلل أو قطع النخاع الشوطي وجلطات المخ ".

واكمل محمد الساهر :" تم إجراء تجربة على هذه الشريحة على قرد ونجحت التجربة بالفعل".