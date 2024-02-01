بتاع صفقات.. الشاذلي يكشف سر خصومات المنتجات التي يعرضها بالسوشيال ميديا

كشف عبد الله الشاذلي، بائع ملابس وصاحب مبادرات لبيع السلع بأسعار مخفضة على السوشيال ميديا، تفاصيل رحلته مع الخصومات.

وقال عبد الله الشاذلي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بدأت أعرض شغلي على حساباتي على تيك توك منذ 3 سنوات ".

وأضاف عبد الله الشاذلي:" التيك توك ساعني على جلب المزيد من الزبائن والعمل على تنفيذ مبادرات خير كثيرة ".

وتاب عبد الله الشاذلي:" أقوم بصفقات مع العديد من الشركات والمطاعم لعرض منتجاتهم على حساباتي على السوشيال ميديا ".

ولفت عبد الله الشاذلي:" الكثير من المطاعم والشركات تتواصل معي من اجل إتمام صفقات للعديد من المنتجات والسلع واعرضها بأسعار منخفضة للغاية، مضيفا: أقوم بتنفيذ العديد من العروض على الملابس أيضا".