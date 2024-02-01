الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير بسبب توقف التمويل

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن إسرائيل قدمت معلومات للأونروا حول علاقة 12 موظفا تابعين بأحداث 7 أكتوبر، متابعا: تلك المعلومات ليست كاملة.



واسترسل: على الفور قام مفوض الاونروا قام بإنهاء عقود 8 موظفين وتم فتح تحقيق في هذه الادعاءات المقدمة من إسرائيل كل حالة على حدة .



وأضاف “عدنان أبو حسنة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة ”دي إم سي"،أن التحقيق سيتم ولكن مفوض الاونروا قرر أن ينهى عقود 8 موظفين وهناك اثنان قتلا واثنين آخرين لا يعرف هم تابعين للأونروا أم لا ، وذلك في ظل المعلومات .



وأوضح نحن في الاونروا نقدم أسماء افرادنا إلى الدول المضيفة ولم يحدث ان إسرائيل قالت ان لديها ملاحظات حول احد من موظفينا ونحن لسنا جهة أمنية حتى نقوم بتحريات عن الموظفين

وشدد على أن تعليق المساعدات سيكون له تأثير مدمر على الخدمات المقدمة منا وخصوصا في قطاع غزة لأنه لم يبق في غزة إلا نحن، التعليق سيؤثر على قطاع غزة بشكل كبير، ولن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير