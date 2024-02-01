اكتشاف 6 كواكب تدور حول نجم طفل..هل نرى ميلاد مجموعة شمسية جديدة؟

تمكن تلسكوب ناسا تيس من اكتشاف نظام نادر يضم ستة كواكب شابة وكوكب سابع محتمل يدور حول نجم طفل.

ووقثا لموقع “سبيس” لعلم الفضاء، يقدم هذا الاكتشاف نظرة مهمة على كيفية تكوين الكواكب وتطورها حول نجم في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى أن تشابهه مع النظام الشمسي يمكن أن يوفر للمستكشفين لمحة عن مظهر الحياة في حين كانت النظام الكوني لدينا قبل حوالي 4 مليارات سنة.

تدور الكواكب الستة، وربما السابعة، حول نجم قزم قريب نسبياً في مجرة درب التبانة يُسمى TOI-1136، ويقع على بعد حوالي 270 سنة ضوئية من الأرض.

وقد ألهم العدد الكبير من الكواكب في هذا النظام العلماء للتحقيق بشكل أعمق. وقالت تارا فيثرولف، أحد أعضاء الفريق وأستاذ زائر في علم الفلك بجامعة كاليفورنيا: "نظرًا لأن عدد قليل من أنظمة النجوم لديها عددًا كبيرًا من الكواكب مثل هذا النظام، فإنه يقترب في الحجم من نظامنا الشمسي الخاص".

وتمت دراسة نظام TOI-1136 الكوكبي باستخدام تلسكوب ناسا لاكتشاف الكواكب المارة (TESS) في عام 2019.

وقامت فيثرولف وزملاؤها بإجراء مراقبات إضافية باستخدام عدة تلسكوبات، مما كشف عن كتلة الكواكب وشكل مداراتها وحتى خصائص جوها.

تصنف الكواكب في النظام، التي تم تسميتها بين TOI-1136 b إلى TOI-1136 g، ككواكب "تحت نبتونية". وأصغر العوالم الستة المؤكدة لديها عرض يزيد عن ضعف حجم الأرض، بينما بعض كواكبها الأخرى تكون بحجم أربعة أضعاف حجم كوكبنا.

وقالت راي هولكومب، أحد أعضاء الفريق وطالبة دكتوراه في الفيزياء بجامعة كاليفورنيا: “إنها كواكب غريبة بالنسبة لنا لأننا لا نملك شيئًا مشابهًا تمامًا في نظامنا الشمسي”.

ما يجعل نظام TOI-1136 مميزًا حقًا هو شباب هذه الكوكبة والنجم القزم المركزي لها. فعمر TOI-1136 لا يتجاوز 700 مليون سنة، وربما يبدو ذلك قديمًا، ولكن بالمقارنة مع النظام الشمسي الذي يبلغ عمره 4.5 مليار سنة ونجمه، الشمس، يجعل هذا النظام طفلًا مقارنة به.