بـ 33 طائرة و6 سفن.. رسالة تحذيرية من الصين إلى تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن الجيش التايواني سجل اقتراب 33 طائرة تابعة لـ جيش التحرير الشعبي الصيني و6 سفن حربية تابعة للقوات الصينية أيضا، بالقرب من الجزيرة في اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع التايوانية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن 14 الطائرة حربية صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان وحلقت في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة جنوب غربها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيان الجي التايواني، فإنه تم إرسال طائرات وسفن وأنظمة دفاع جوي تايوانية لمراقبتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن هناك 4 مناطيد صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان في اليوم الماضي.

وأوضح الجيش التايواني، أن البالونات الصينية كانت تحلق شرقا على ارتفاعات 4.57 كيلومترا إلى 10.06 كيلومترا.

وأضاف الجيش التايواني، أنه تم تسجيل اقتراب 10 طائرات تابعة لـ الجيش الصيني و4 سفن حربية بالقرب من الجزيرة في اليوم الماضي، وحلقت طائرتان حربيتان، وهما المقاتلتان J-16، في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية جنوب غرب قبالة الجزيرة.