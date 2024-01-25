الجيش الصيني يوجه رسالة تحذير إلى تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، إن الجيش الصيني لن يتوقف عن إجراء مناورات عسكرية روتينية حول تايوان.

وأضاف تشيان في مؤتمر صحفي، أن جيش التحرير الشعبي الصيني قام مؤخرا بدورية بالقرب من جزيرة تايوان لزيادة المستوى الفعلي للتدريب القتالي للقوات وتعزيز قدرتها على حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أن الجيش يواصل تدريب القوات والاستعدادات للحرب، وسيواصل تنظيم الأنشطة العسكرية ذات الصلة على أساس منتظم.

وعلى الجانب الآخر، قال الجيش التايواني عبر حسابة على منصة إكس اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 6 سفن و18 طائرة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي حول الجزيرة.