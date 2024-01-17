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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن توقفنا.. الصين تؤكد: نتيجة الانتخابات في تايوان لا تغير حقيقة الوضع

الصين وتايوان
الصين وتايوان

أكد مكتب شؤون تايوان في الصين، اليوم الأربعاء، أن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان "لا تغير حقيقة أن الجزيرة أرض صينية".

وأضاف المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان، تشين بن خوا، في مؤتمر صحفي دوري في بكين،  إن نتيجة الانتخابات لا يمكن أن توقف التوجه نحو "الوحدة".

وترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة على الجزيرة.

وفي وقت سابق، اتهم نائب وزير خارجية تايوان، الصين بمحاولتها "سحق الديمقراطية" في بلاده خلال الانتخابات التي فاز فيها  المرشح المؤيد لاستقلال الجزيرة لاي تشينج تي رئيسًا للبلاد، وهو ما يعتبر تحديًا للصين.

وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته على 40.2% من الأصوات، مقابل 33.2 لمنافسه الرئيسي هو يو-إيه، الذي يدعو إلى التقارب مع بكين، والذي أقر بالهزيمة هو ونائبه جو شو كونج في وقت لاحق.

وانتقدت الصين،يوم الأحد، الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان لتهنئتها لاي على فوزه. وقالت وزارة الخارجية في بكين إنها قدمت "احتجاجا رسمياً" إلى الولايات المتحدة بشأن بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هنأ فيه لاي. واتهمت بكين الولايات المتحدة بإرسال "إشارة خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان".

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