رسميا.. الصين تعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية ناورو بعد موقفها من تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين استعادت رسميا العلاقات الدبلوماسية مع ناورو بعد أن قطعت الدولة الجزرية في المحيط الهادئ علاقاتها مع تايوان في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء إعلان ناورو في 15 يناير بعد يومين فقط من انتخاب تايوان رئيسا جديدا وترك جمهورية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مع 12 حليفا دبلوماسيا فقط متبقيا، على الرغم من أنها تتمتع بعلاقات غير رسمية قوية مع الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.

وتقول الصين إن تايوان هي جزء من أراضيها ولا تعترف بحكومتها أو حقها في الاعتراف الدبلوماسي أو المشاركة في الهيئات العالمية مثل الأمم المتحدة أو أي اتصال رسمي مع كيانات سياسية أجنبية.

وقالت حكومة ناورو في بيان صحفي تعلن فيه عن قطع العلاقات مع تايوان: "يعد هذا التغيير في السياسة خطوة أولى مهمة في المضي قدما في تنمية ناورو".

وتقوم الصين تدريجيا بجذب حلفاء تايوان الدبلوماسيين، جزئيا لمعاقبة الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي بموجبه تتمتع تايوان بحكومتها الخاصة ووضعها العسكري والمستقل بحكم الأمر الواقع خارج سيطرة جمهورية الصين الشعبية، التي لم تحكم الجزيرة أبدا.

وحولت عشر دول العلاقات من تايبيه إلى بكين منذ الانتخابات الأولية لرئيسة الحزب الديمقراطي الشعبي تساي إنغ وين في عام 2016.

وتقول الصين إن تايوان يجب أن تخضع لسيطرتها في مرحلة ما وقد أجرت تدريبات عسكرية حول الجزيرة لإثبات تصميمها.

ولدى تايوان الآن علاقات رسمية مع 11 دولة والفاتيكان؛ سبعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثلاثة في جزر المحيط الهادئ وواحد في أفريقيا.

أدى تحول ناورو للعلاقات إلى زيادة التركيز على حلفاء تايوان المتبقين، ومعظمهم من الدول النامية التي ينظر إليها على أنها عرضة للتأثير العالمي للصين واستعدادها لتقديم حوافز مالية ضائلة.