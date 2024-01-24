عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الصين تعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية ناورو بعد موقفها من تايوان

الصين
الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين استعادت رسميا العلاقات الدبلوماسية مع ناورو بعد أن قطعت الدولة الجزرية في المحيط الهادئ علاقاتها مع تايوان في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء إعلان ناورو في 15 يناير بعد يومين فقط من انتخاب تايوان رئيسا جديدا وترك جمهورية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مع 12 حليفا دبلوماسيا فقط متبقيا، على الرغم من أنها تتمتع بعلاقات غير رسمية قوية مع الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.

وتقول الصين إن تايوان هي جزء من أراضيها ولا تعترف بحكومتها أو حقها في الاعتراف الدبلوماسي أو المشاركة في الهيئات العالمية مثل الأمم المتحدة أو أي اتصال رسمي مع كيانات سياسية أجنبية.

وقالت حكومة ناورو في بيان صحفي تعلن فيه عن قطع العلاقات مع تايوان: "يعد هذا التغيير في السياسة خطوة أولى مهمة في المضي قدما في تنمية ناورو".

وتقوم الصين تدريجيا بجذب حلفاء تايوان الدبلوماسيين، جزئيا لمعاقبة الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي بموجبه تتمتع تايوان بحكومتها الخاصة ووضعها العسكري والمستقل بحكم الأمر الواقع خارج سيطرة جمهورية الصين الشعبية، التي لم تحكم الجزيرة أبدا.

وحولت عشر دول العلاقات من تايبيه إلى بكين منذ الانتخابات الأولية لرئيسة الحزب الديمقراطي الشعبي تساي إنغ وين في عام 2016.

وتقول الصين إن تايوان يجب أن تخضع لسيطرتها في مرحلة ما وقد أجرت تدريبات عسكرية حول الجزيرة لإثبات تصميمها.

ولدى تايوان الآن علاقات رسمية مع 11 دولة والفاتيكان؛ سبعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثلاثة في جزر المحيط الهادئ وواحد في أفريقيا.

أدى تحول ناورو للعلاقات إلى زيادة التركيز على حلفاء تايوان المتبقين، ومعظمهم من الدول النامية التي ينظر إليها على أنها عرضة للتأثير العالمي للصين واستعدادها لتقديم حوافز مالية ضائلة.

الخارجية الصينية الدبلوماسيين الصيني الصين العلاقات الدبلوماسية الولايات المتحدة واليابان الولايات المتحدة جمهورية الصين خارجية الصين وزارة الخارجية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

العربيات طارت.. سائق الشاحنة دفع صفا كاملا من أعلى الكوبري بالمريوطية.. فيديو

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

إمبراطور الذهب في ورطة.. وبشرى سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

السيسي وأمن مصر والمخططات المسمومة.. كيف أنقذ الرجل البلاد من السقوط في الهاوية

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

فتاوى وأحكام.. حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة.. فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها.. تحذير من عادة سيئة منتشرة أثناء الطعام نهى عنها الشرع

ما أعظم دعاء للنبي؟.. الإفتاء: 18 كلمة لا ترد وتحقق المستحيلات

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بعد قيل الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

مسؤول إسرائيلي: تقارير التقدم في المفاوضات مع حماس "غير صحيحة"

رويترز تكشف اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

فيلم أكشن.. حادث خطير في محور المريوطية يتصدر التريند |القصة الكاملة

قرار عاجل ضد المتهمة بتصوير فيديوهات كتائب حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

فيديو

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

"توقف قلبه" ثم عاد للحياة وفاز بسيارة ودولارات..الرجل الأكثر حظًا| فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ