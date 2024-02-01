وداعا.. نهاية عهد موبايلات Nokia

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت شركة HMD Global، المصنعة لهواتف نوكيا، عن انتهاء استخدام علامة نوكيا على أجهزتها الذكية المستقبلية.

كما ألمحت الشركة إلى مجموعة منتجاتها القادمة، والتي ستشمل الهواتف الذكية واللوحيات وسماعات الأذن اللاسلكية.

وتشير الشائعات إلى إمكانية الكشف عن أولى الهواتف التي تحمل علامة HMD التجارية في مؤتمر MWC Barcelona المقرر عقده بين 26 و29 فبراير.

ومع ذلك، يشير موقع HMD الإلكتروني الرسمي إلى أنها لا تزال "صانعة هواتف نوكيا"، ما يعني احتمال استمرار إنتاج هواتف نوكيا من الفئة المتدنية تحت العلامة التجارية القديمة.

تخطط HMD لتقديم هواتف جديدة تتميز بالمتانة والمتعة والاستخدام الآمن والسرعة وبأسعار معقولة، كما أن معظم هواتف نوكيا واللوحيات الحالية معروضة حاليًا بخصومات حتى نفاد الكمية.

جدير بالذكر أن شركة نوكيا لا تزال رائدة عالميًا في مجال معدات الشبكات، وأحد أهم مصدري تراخيص الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا المتنقلة، حيث تمتلك أكثر من 6000 براءة اختراع تُعد أساسية لتقنية الجيل الخامس 5G.