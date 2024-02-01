عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الدولة تلاحق "الحيتان"| ضربات قوية لتجار الذهب والسجائر والدولار.. وهذا ما حدث للأسعار

الذهب والدولار والسجائر
الذهب والدولار والسجائر

تشهد أسواق الذهب حالة من الاضطرابات نتيجة التلاعب في الأسعار من قبل التجار الذين يصفهم البعض بـ "حيتان الذهب"، ولم تقف الدولة مكتوفة الأيدي ضد استغلال الوضع الحالي، حيث تواصل الحكومة “حملة” موسعة ضد جشع بعض تجار.

الذهب 

ضربة لـ “حيتان الذهب” 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من التجار، وعلى رأسهم امبراطور الذهب، بتهم الاستحواذ على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية، والذي يعد من أهم وأكبر تجار الصاغة بمنطقة الجمالية، ويخضع حاليا للتحقيق من قبل الجهات المعنية حول اتهامه بعمليات تهريب، ومسئوليته عن الأزمات التي يشهدها سوق الذهب، والتلاعب الفج في الأسعار.

txt

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

txt

تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين

وكان "حيتان الذهب" السبب في تعطيش السوق من الذهب وارتفاع سعره، علاوة على ارتكاب مخالفات تتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب وتؤثر على السوق، بجانب ابتزاز التجار الصغار وتحديده لسعر الذهب وفق سعر الدولار بالسوق السوداء.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة جهودها المستمرة في مكافحة التلاعب في أسعار الذهب، وذلك في إطار سياسة الحكومة لمواجهة جميع أشكال الجريمة والخروج عن القانون، خاصة فيما يتعلق بتلاعب التجار والمتورطين في قضايا الذهب.

الذهب 

ضربة لـ “تجار الدولار ”

وبعد توجيه الدولة ضربات قوية لأباطرة وحيتان الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الجرام منه لأرقام قياسية غير مسبوقة، وجهت الدولة أيضا نفس الضربات لتجار الدولار والسجائر في السوق السوداء.

وشنت الحكومة حملات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وتمكنت الدولة من ضبط 38 متهما يعملون لصالح حيتان كبار في السوق، وضبط بحوزتهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية المختلفة تمهيداً لبيعها بأسعار قياسية.

وتجري الحكومة تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة، على غرار ما حدث مع مافيا وحيتان سوق الذهب.

وألقت أجهزة الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

الدولار 

ضربة لـ “مافيا السجائر” 

في السياق نفسه، قامت الحكومة بحملات أخرى على تجار ومافيا التبغ والسجائر، والذين يقومون أيضا بإخفاء السجائر عن المستهلكين لتعطيش السوق ومن ثم رفع الأسعار.

وضبطت 55 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد التجار الكبار والذي يمتلك مخزنين كبيرين بمنطقة المنتزه، بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، لتخفيض المعروض منها، ورفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

txt

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

txt

55 ألف عبوة داخل المخازن .. الداخلية تداهم أوكار مافيا السجائر

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 55 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً، وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

يذكر أن الحكومة قدمت قانونا لمجلس النواب قبل أيام وتم إقراره، حيث يسمح بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إخفاء سلع استراتيجية أو افتعال أزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية إلى المحكمة العسكرية.

السجائر 

جدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار نتيجة جشع التجار.

الذهب الدولار السجائر السلع اسعار السلع أسعار السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

موضوعات متعلقة

عقوبات صارمة لتجار الدولار بالسوق السوداء | تعرف عليها

لا أزمة بعد اليوم| قرار عاجل لضبط أسعار السجائر.. الحكومة تتدخل لمراقبة البيع

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب يسجل أول انخفاض بعد 4 أشهر من الارتفاعات .. فيديو

ترشيحاتنا

سقوط تجار العملة.. الداخلية تضبط مبالغ مالية كبيرة خلال 24 ساعة

حجبت عن الأسواق|الداخلية تضبط أطناناً ضخمة من السلع الغذائية في حملات تفتيشية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

المفتي: مدرسة الجنيد بسنغافورة تقوم بدور رائد في نشر العلم والمنهج الوسطي

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ