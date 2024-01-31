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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

55 ألف عبوة داخل المخازن .. الداخلية تداهم أوكار مافيا السجائر

السجاير
السجاير

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك 2 مخزن "غير مرخصين" لتجارة السجائر - كائنين بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لتخفيض المعروض منها لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (55000 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً) وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة..

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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