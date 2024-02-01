تداول 16 ألف طن و1108 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1108 شاحنة 131 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 576 شاحنة 118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 532 شاحنة 18 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليله والحرية2 بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس والحرية1 وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2، دليلة و بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2210 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2035 راكبا بموانيها.

