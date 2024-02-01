كميات كبيرة من المخدرات والسلاح.. الداخلية تداهم أوكار العناصر الإجرامية بـ3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (43) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش - 29 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم "لـ 38 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,720 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,610 كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدرى "الهيروين ، الأفيون") بحوزة (14 متهم "لـ 12 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (585) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو").. بحوزة (6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وضبط (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) و تنفيذ (825) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.