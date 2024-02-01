استمرار فرص سقوط الأمطار.. والأرصاد تعلن موعد التحسن التدريجي في الطقس|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد برودة شديدة في قيم الحرارة، حيث تسجل البلاد أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، كما سقطت أمطار بشكل كبير ومتفاوت في معظم المحافظات الجمهورية مثل القاهرة الكبرى بالأمس، طبقا لتوقعات الهيئة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة ستستمر اليوم على المناطق الساحلية، كما تتساقط حبات البرد في مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وشمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح وبعض مناطق العريش.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «من المتوقع ان تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، والتحسن سيكون بشكل تدريجي مع يوم السبت ويوم الأحد».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية: «العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 15 درجة مئوية بأقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات، وسجلت الصغرى 8 درجات».