عيد الشرطة 72.. الداخلية تنظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 15 مايو وأسرهم

أقامت وزارة الداخلية إحتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو - لعدد من النزلاء وأسرهم تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (جهاز عروسين "أجهزة كهربائية"– بطاطين – مواد غذائية).

لاقت تلك المبادرة إستحساناً ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.. وبمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة 72

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