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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ129 حالة تعد بالمنوفية خلال الموجة الــ 22

إزالة التعديات
إزالة التعديات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 129 حالة تعدى على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ (22) والتى انطلقت يوم السبت الموافق 27 يناير  الماضي.

 جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة .

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ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 ، مشدداً علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقاً لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة .


يذكر أن الموجه الــ 22 جاري تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولي بدأت عملها يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري ، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتي 15 مارس القادم ، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024 .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات الموجه الـ 22 لإزالة التعديات تعديات على املاك الدولة محافظ المنوفية

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