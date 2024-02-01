لو مسافر .. خطوات استخراج شهادة صحية | اعرف الأوراق المطلوبة

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر للخارج أو الزواج وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة والتي من بينها شهادة الخلو من الأمراض أو الشهادة الصحية .



خطوات استخراج شهادة صحية

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج شهادة صحية تتضمن ما يلي :-

- تبدأ أولي خطوات استخراج شهادة صحية التوجه إلى أي مستشفى أو مركز طبي مرخص من وزارة الصحة.

- وفى هذه الخطوة يطلب من موظف الاستقبال شهادة صحية.

- يتم تقديم البيانات الشخصية، والتي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر والعنوان.

- فى هذه يقوم المواطن الراغب فى الحصول على شهادة صحية بدفع الرسوم المقررة للحصول على شهادة صحية.

- انتظر لإجراء الفحص الطبي، وإذا كانت نتائج الفحص الطبي جيدة، يوقع الطبيب على شهادة الصحة.

- وأخيرا يتم الحصول علي على شهادة الصحة من موظف الاستقبال بعد دفع الرسوم المقررة للحصول على الشهادة صحية.

قيمة استخراج الشهادة الصحية



وتتراوح رسوم استخراج الشهادة الصحية ما بين 50 و100 جنيه مصري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة صحية

- يلزم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على شهادة صحية تقديم صورة من إيصال دفع الرسوم المقررة.

حالات تتطلب استخراج شهادة صحية

- يتم الحاجة للحصول على شهادة صحية فى حالة السفر إلى الخارج.

- فى حالة الالتحاق بالعمل.

- فى حالة الزواج.

- الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة معينة.

الشهادة الصحية المطلوبة للزواج

- من أجل الحصول علي شهادة صحية للزواج يتم تقديم الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها، وتشمل الوزن والطول وفحص السكر وضغط الدم والإيدز ونسبة الهيموجلوبين.

- كما يلزم إقرار الطبيب والممرض بإعلام الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي.

- إقرار من الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية المقدمة لهم من خلال الفرق الطبية بالوحدة الصحية.

- تصلح الشهادة الصحية لمدة 6 أشهر.

