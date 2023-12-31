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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج شهادة صحية لمُتداولي الأغذية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

أغذية
أغذية

استخراج الشهادة الصحية لمتداولي الأغذية، من الأمور التي يبحث الكثير عنها ولها عدد من الاشتراطات والمتطلبات التي تتلخص في التالي : -

1- يتم تقديم طلب الحصول على الشهادة الصحية لمركز الفحوص.

2- عدد 2 صورة شخصية

3- صورة بطاقة الرقم القومى

4- تسدد الرسوم لمركز الفحوص القائم باستخراج الشهادة بإيصال رسمى.

5- عينه بول وعينه براز تسلم بعد استلام الطلب

6- بعد الإجراءات وتوقيع الكشف الطبى بمعرفة الطبيب المسئول على المتقدم للحصول على الخدمة يتم اخذ عينات 

(مسحات من الأنف والحلق) وترسل للمعمل للتحليل.

7- يتم إعطاء مقدم الطلب خطابًا موجهًا لمستشفى الصدر لعمل فحص للصدر وعمل أشعة على الصدر .

8- يتم اعطاء الشهادة الصحية للمتقدم عند وصول جميع الفحوص سلبية .

9- استخراج الشهادة الصحية طبقا للقرار الوزارى 97لسنه 1967م والقانون 132 لسنه 1950م ( الشهادة لمدة عامين لمتداولي الأغذية – وسنة للمشتغلين بالالبان )

10- تجدد الشهادة قبل ميعاد انتهائها بشهر.

طلبات استخراج شهادة تحت الإشراف الصحى

1- يتم تقديم طلب الحصول على الشهادة للجهة المنوط لها إصدار الطلب (الإدارة الصحية – المنطقة الطبية).

2- أن تكون المنشأة الصحية خاضعة للإشراف الصحى من حيث:

أ- استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية ، وان تكون مرخصة 

ب – جميع العاملين حاصلين على شهادة صحية 

ج – أن تكون جميع العينات التى تم سحبها من المنتج الخاص بها مطابق للمواصفات وصالح للاستعمال الآدمى .

د- فى حالة تصدير منتج له مواصفة خاصة للبلد المصدر اليها يتم سحب عينات ويتم تحليلها طبقا للمواصفة الخاصة بها وذلك طبقا للبيان والمكونات المدونه على الغلاف الحاوى ولا تعطى الشهاده الا فى حالة ورود النتيجة المعملية تفيد مطابقة المنتج للمواصفة المدونه عليه

3- تستخرج الشهادة من الجهة الصحية ( الادارة الصحية – المنطقة الطبية )

4- تسدد الرسوم للجهة الصادرة للشهادة بإيصال رسمى.

استيراد منتج غذائى

1- لا بد أن يتوافق المنتج مع المواصفات القياسية المصرية

2- الإدارة العامة لمراقبة الأغذية لا تمنح أى موافقات استيرادية 

3- المنتجات ذات الاصل الحيوانى لا بد من الحصول على موافقة الحجر البيطرى بوزارة الزراعة

4- أن يكون لصاحب المنشأة ( مخزن أو ثلاجة ) مرخص ومستوفى للاشتراطات الصحة فى حالة استكمال الاجراءات ونقل الرسالة تحت التحفظ الصحى.

5- لا يتم الإفراج عن الرسالة إلا بعد وصول برقية تفيد الإفراج النهائى على الرسالة.

 

 

 

الشهادة الأغذية الفحوص بطاقة الرقم القومي صورة شخصية الطلب

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