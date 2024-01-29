على مدار 24 ساعة.. كيفية استخراج شهادة الميلاد 2024

استخراج شهادة الميلاد.. يبحث عدد كبير جدد من المواطنين عن الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية والذي تم تفعيل ماكينة السجل الذكى، والتى مكنت المواطنين من استخراج الشهادات المتاحة من خلالها ودون تدخل العنصر البشرى.

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

وخطوات استخراج شهاده الميلاد والوفاة والزواج والطلاق من الماكينات الذكية سهلة وبسيطة وتأخذ حوالي 5 دقائق، وتبدأ المرحلة الأولي باستخراج شهادة الميلاد، ويستطيع المرء استخراجها من أمام الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:-

الوقوف أمام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه وأحد الأصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون أي تدخل بشري.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2024

يحرص موقع صدي البلد على خدمة معرفة كيفية استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط.

وخاصة شهادات الميلاد التي تعد من أهم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهاده الميلاد.

استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2024

طريقة استخراج شهادة ميلاد اونلاين



طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين هناك خطوات عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد اون لاين يستوجب الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- وضمن طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين يتم بعد الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين

3- يتم بعد ذلك الضغط على زر شهادة الميلاد

4- كما يتطلب استخراج شهادة ميلاد اون لاين من البيت ادخال البيانات المطلوبة

5- وآخر خطوة لـ استخراج شهادة ميلاد اون لاين يجرى اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.