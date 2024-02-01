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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يطالب رئيس حي الهرم بإزالة تعديات المحلات على أرصفة المشاة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم نسب التنفيذ للمرحلة الأولي من أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل بدءا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول ١.٥كم ومتوسط عرض ٣٠م وذلك ضمن خطه المحافظة في تطوير ورفع كفاءة عدداً من الطرق والمحاور المؤدية إلي المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية . 
وأشار محافظ الجيزة أن شارع الملك فيصل من اكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمحافظة ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم لافتآ أن الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وتطوير الجزيرة  الوسطي بزراعة النخيل وأعمدة الإنارة الحديثة وتطوير ارصفة المشاه ببلاط الانترلوك وإزالة اية تعديات موجودة من علي خطوط التنظيم .
وشدد محافظ الجيزة خلال جولته على مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتدعيم الطريق بعدد من بالوعات الأمطار الكافية لاستيعاب حجم مياه الأمطار خلال موسم الشتاء ،  مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في تنفيذ الأعمال . 
كما تفقد المحافظ موقع النافورة الكائنة بشارع فيصل بعد تقاطعه مع طريق المريوطية وذلك بعد صيانتها ورفع كفاءتها بالكامل كمتنفس للمنطقة مع تدعيمها بمسطحات خضراء ومقاعد للجلوس لإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة .
وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بضرورة إزالة جميع تعديات المحلات من علي ارصفة المشاة وعدم السماح  باستغلالها لتوفير حرم امن لسير المواطنين مع ضرورة الحفاظ علي ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية ومتابعه حاله النظافه بها والتجريد . 
كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بشارع فيصل وعدم السماح بتواجد اي بؤر تجمع للمخلفات بالجزيرة الوسطي والمرور الدوري بورديات النظافة لمتابعه حاله الطريق ومتابعه اداء شركات الجمع السكني والتزامها بجمع المخلفات . 
كما شدد المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل موقف السيارات العشوائي الموجود بشارع سليم بمنطقة كفرة نصار أخر نهاية شارع فيصل لعدم اعاقة الحركة المرورية بالمنطقة .
وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته لعدد من شكاوي للمواطنين بشارع الملك فيصل موجها رئيس حي الهرم بسرعه فحص الشكوي والاستجابه اليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت .
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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أحمد راشد محافظ الجيزة إزالة أية تعديات الجزيرة الوسطى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المتحف المصري الكبير النظافة والتجميل بلاط الانترلوك تطوير الجزيرة الوسطى هيئة النظافة والتجميل شارع الملك فيصل

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