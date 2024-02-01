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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيق ضحية ابن أخيه بشبرا الخيمة: ميعرفش إلا الجنيه.. وزوجة المتهم: ميعملش كدا

محررة صدى البلد مع
محررة صدى البلد مع شقيق ضحية شبرا الخيمة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة شبرا الخيمة، حيث اتهم شاب بإنهاء حياة عمه بعدما قام بضربه على رأسه، وانتقل موقع صدى البلد إلى مسرح الحادث لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وتفاصيل الجريمة.

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تفاصيل جريمة شبرا الخيمة

وقال شقيق ضحية شبرا الخيمة لـ صدى البلد «ولاد أخويا اتصلوا بيا وقالولي تعالى أخوك منصور مش بيرد علينا وبنخبط مش بيفتح الباب وساعتها خدت الموتوسيكل وجريت روحت طلعنا لقيت بنته قولتلها في أيه قالتلي أبويا مش بيرد كسرنا الباب ودخلت لقيته ميت، وقولتلهم محدش يدخل أنزلوا أتصلوا بالحكومة وجت الحكومة وسألت مين اللي أتصل وأخر حد طلع مين، وأنا رديت وقولت أنا».

وتابع شقيق ضحية شبرا الخيمة «المجني عليه كان حارم عياله من كل حاجة ومعملش حاجة مع عياله احنا مش شاكين في حد لكن هو كان مشاكله كتير جدا لكن انا مظلمش حد، وهو الله يرحمه مكنش شايف حد في الدنيا دي إلا الجنيه وأنا في الفترة الأخيرة روحت له لما حصل مشكلة ووديته مصحة للعلاج، وبعد أسبوع اتصلوا بيا قالولي تعالى خده مش بيتعاطى حاجة وهو كويس، وقبل ما نخرج من المصحة قولتله هتأجر البيت وتروح عند عيالك قالي ماشي ولما رجعنا البيت قالي مفيش الكلام ده أنا هموت هنا في البيت، وأنا اصلا كنت زعلان معاه بقالي سنة ونص بس لما قالولي روحت جري بردو ده اخويا ولما دخلت كنت مذهول».

وقالت زوجة المتهم في جريمة شبرا الخيمة «كريم ابن اخو المتهم كان بيحبه جدا، وجوزي كريم ولا يسرق ولا يقتل ولا اي حاجة والكل شاكك فيه عشان هو بيحبه أكتر من عياله وهو قلبه طيب بينزل يشتغل على توك توك ويرجع يقولي خدي وانا عشت مع كريم 7 سنين عمره ما دخل حاجة حرام بيته وهو اقرب حد ل عمه كان تحت رجله وكان يبعتني اروق له الشقة عشان عم منصور كان عايش لوحده».

وقال أحد الجيران في الواقعة «كنا بنشوف منصور بيعمل مشاكل كتير وكرم كان بيجي على طول ويقف في صف عمه ويجيب له حقه ويجي جري ويقف ل عمه وعمره ما عمل معاه مشكلة وعم منصور كان كويس وكان بيعمل مشاكل مع كل الناس وعلاقته كانت مش كويسة مع بعض الناس».

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عثرت على جثة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، ورأسه مهشم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بورود بلاغاً بالعثور على جثة سبعيني مهشم الرأس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد هلال" 72 سنة، بضربة على الرأس، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفي لتحديد وضبط المتهم.

شبرا الخيمة تفاصيل الجريمة زوجة منطقة شبرا الخيمة مسرح الحادث موقع صدى البلد قسم شرطة شبرا

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